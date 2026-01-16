Primavera, Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali della sfida

Primavera, Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali della sfida
Oggi alle 13:30La Primavera
di Francesco Finulli

Il Milan Primavera scende in campo oggi alle ore 14, tra pochi minuti, anticipando la ventesima giornata del campionato di Primavera 1. L'impegno è molto ostico: allo Sportitalia Village arriva la Fiorentina capolista, dopo che i rossoneri di Giovanni Renna hanno perso settimana scorsa in casa del Torino. Il Diavolo ha bisogno di punti per poter riavvicinare la zona playoff, che sarebbe comunque un risultato enorme considerata la giovane età della rosa ma anche la convivenza con Milan Futuro. Le formazioni ufficiali.

MILAN (3-5-2): Longoni; Tartaglia, Colombo, Vladimirov; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Cisse, Perera; Scotti, Lontani. A disp.: Faccioli, Bianchi, Pagliei, Pandolfi, Dotta, Grassini, Borsani, Petrone, K. Mazzeo, Castiello, Vechiu. All. Renna

FIORENTINA: Leonardelli; Sadotti, Turnone, Deli, Puzzoli, Kone, Trapani, B. Mazzeo, Evangelista, Montenegro, Atzeni. A disp.: Fei, Bonanno, Maiorana, Perrotti, Jallow, Angiolini, Batignani, Giusto, Diallo, Conti, Sturli. All. Galloppa

Arbitro: Davide Gandino della sezione di Alessandria
Assistenti: Munitello (Gradisca d'Isonzo) - Nigri (Trieste)