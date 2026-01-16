Primavera, Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali della sfida
Il Milan Primavera scende in campo oggi alle ore 14, tra pochi minuti, anticipando la ventesima giornata del campionato di Primavera 1. L'impegno è molto ostico: allo Sportitalia Village arriva la Fiorentina capolista, dopo che i rossoneri di Giovanni Renna hanno perso settimana scorsa in casa del Torino. Il Diavolo ha bisogno di punti per poter riavvicinare la zona playoff, che sarebbe comunque un risultato enorme considerata la giovane età della rosa ma anche la convivenza con Milan Futuro. Le formazioni ufficiali.
MILAN (3-5-2): Longoni; Tartaglia, Colombo, Vladimirov; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Cisse, Perera; Scotti, Lontani. A disp.: Faccioli, Bianchi, Pagliei, Pandolfi, Dotta, Grassini, Borsani, Petrone, K. Mazzeo, Castiello, Vechiu. All. Renna
FIORENTINA: Leonardelli; Sadotti, Turnone, Deli, Puzzoli, Kone, Trapani, B. Mazzeo, Evangelista, Montenegro, Atzeni. A disp.: Fei, Bonanno, Maiorana, Perrotti, Jallow, Angiolini, Batignani, Giusto, Diallo, Conti, Sturli. All. Galloppa
Arbitro: Davide Gandino della sezione di Alessandria
Assistenti: Munitello (Gradisca d'Isonzo) - Nigri (Trieste)
