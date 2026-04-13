Primavera, mister Renna soddisfatto: “Prestazione superlativa, ci è mancato solo il gol”

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Al termine di Milan-Atalanta, match terminato 0-0 valido per la 33° giornata del campionato Primavera 1, il mister dei giovani rossoneri Giovanni Renna ha parlato così della partita:

Cosa è mancato per raggiungere la vittoria? "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, ci è mancato solo il gol. Abbiamo creato tantissimo, almeno tre occasioni nitide, una in particolare dove il loro portiere si è superato. Io faccio i complimenti ai miei giocatori perché hanno fatto una prestazione superlativa"

Com'è tornare al Vismara? "È stata una sensazione unica sia per me che per i ragazzi, perché giocare fino ad oggi sempre fuori casa non è stato semplice, soprattutto perché abbiamo una squadra molto giovane con due anni di età sotto, quindi è stata un'emozione incredibile che da oggi ci godiamo"

Abbiamo visto Sala con la primavera, che segnale da il capitano di Milan Futuro che viene a giocare con questo spirito? "Questo è un segnale positivo per i miei ragazzi, soprattutto quelli più giovani. Sala è il capitano dell'Under 23 e della nazionale. Qui c'è un progetto importante tra Milan Futuro e Primavera e i fatti sono questi. Quando scendono giù danno il 100%, ci mettono il cuore, ci mettono tutto e i nostri ragazzi devono prendere spunto da questi giocatori"

Nonostante i tanti under 23 nell'Atalanta siete riusciti a tenere botta - "Questo è un motivo d'orgoglio per i miei ragazzi, per me e lo staff perché stiamo facendo tanti sacrifici dall'inizio della stagione. I ragazzi stanno dando tutto in ogni allenamento per cercare di ridurre questo gap. Penso che non si parli più con la carta d'identità ma con la qualità dei miei giocatori"