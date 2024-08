Primavera, parte bene il campionato del Milan: 4-0 all'Udinese. Doppietta di Maximilian Ibrahimovic

Inizia con una bella vittoria in trasferta il campionato della Primavera del Milan: la squadra di Federico Guidi ha infatti espugnato 4-0 il campo dell'Udinese. Grande protagonista del match è stato Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, che ha messo a segno due gol, uno nel primo tempo (40') e uno nella ripresa (56'). Tra queste due reti, nel recupero del primo tempo, c'è stato anche il rigore trasformato da Bonomi, mentre al 91' è arrivato il poker di Perin. I friulani hanno giocato in 10 dal 40' per l'espulsione di Abankwah.