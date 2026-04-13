Primavera, Scotti parla da capitano: “Orgoglioso della squadra, tornare al Vismara fantastico”

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Al termine del match Milan-Atalanta, partita valida per la 33° giornata del campionato Primavera 1 terminata con un pareggio a reti bianche, ha parlato il capitano Filippo Scotti che ha commentato così la prestazione della squadra:

Cos'è mancato oggi per portare a casa i tre punti? "È stata una bella prestazione di squadra, sono contento per i miei compagni, abbiamo avuto un paio d'occasioni, una potevo magari sfruttarla meglio, nell'altra è stato bravo il portiere. Siamo stati bravi a non prendere gol e ci è bastato il pareggio"

Cosa cercherete di migliorare per la prossima gara contro il Sassuolo? "Noi continueremo a lavorare come abbiamo fatto questa settimana, eravamo felici ed avevamo un motivo in più per allenarci meglio perché avevamo il campo a disposizione del Vismara finalmente. Come detto prima continueremo ad allenarci per migliorare"

Com'è tornare al Vismara? "Bellissimo, per me è un'emozione unica perché ho fatto tante partite qua, tutti non vedevamo l'ora di giocare qua"

Avete tenuto botta contro una squadra con tanti under 23 in campo, come la commenti? "Noi siamo sempre stati una squadra giovane ma come potete vedere i nostri ragazzi danno sempre il massimo. Sono molto fiero di loro da capitano e da amico perché si vede che mettiamo l'anima e sono fiero di loro, oggi si è vista la prestazione anche se abbiamo pareggiato"

Con le grandi riuscite sempre a portare a casa il risultato, con le piccole invece si fa più fatica - "Noi continuiamo a concentrarci sul fare una bella prestazione, come ci chiede il mister in settimana perché alla fine è quello che conta ed è quello che riusciamo a fare quasi sempre ogni domenica"