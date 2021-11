Adani: "Ibra ha classe da pallone d'oro, ma Dzeko per caratteristiche è più fastidioso"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani parla del duello fra Ibrahimovic e Dzeko: "Ibra ha una classe da pallone d’oro e un carisma unico. Quando ci giochi contro ti condiziona sempre e comunque e io lo so bene, visto che il primo gol in Italia lo segnò al Brescia con me in difesa. Come caratteristiche, però, Dzeko è più fastidioso, perché ti porta più in giro per il campo e poi si butta dentro all’improvviso per attaccare la porta".