Bologna, Tanjga: "Possiamo battere il Milan"

Tuttomercatoweb.com riporta le parole di Miroslav Tanjga, vice di Sinisa MIhajlovic al Bologna, alla vigilia della partita contro il Milan: "La qualità del Milan è indiscutibile anche se con il Parma hanno vinto con un po' di fortuna. La nostra autostima è cresciuta dopo la partita con il Napoli e penso che noi entreremo in partita con tanta grinta e voglia di far bene. Il Milan non è una squadra che non possiamo battere, sarà una partita aperta. Ibrahimovic? Bisogna valutare sia il giocatore che l'aspetto mediatico. A me interessa il primo aspetto".