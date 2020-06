MN - De Santis: "Gaich è un numero 9 vecchio stampo. In Argentina è il giocatore più promettente in questo ruolo"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it l'agente FIFA Lorenzo De Santis, intermediario molto attivo in Argentina, ha parlato di Adolfo Gaich (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Questo il suo intervento sulle caratteristiche del calciatore:

Quali sono le sue caratteristiche?

“Per me è un 9 vecchio stampo come ce ne sono pochi in giro alla sua età, in Argentina è certamente il più forte ed il più promettente in quest’ottica. Giocatore che ha doti fisiche che a mio parere si sposerebbero molto bene con il campionato italiano”.