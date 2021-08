MN - Felix (Marca): "Diaz è poco conosciuto in Spagna ma sono sicuro che al Milan farà molto bene"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, il giornalista di Marca José Felix Diaz ha parlato di Brahim Diaz, nuovo numero 10 rossonero:

Il nuovo 10 del Milan è uno spagnolo ex Real Madrid: Brahim Diaz.

"Brahim è un giocatore poco conosciuto in Spagna. Non si parla molto di lui, tranne quando segna... Sì, si conosce, ma in Liga ha giocato poco quindi il suo nome non ha molte referenze. Secondo me è un giocatore molto interessante per la Spagna e io sono sicuro che al Milan farà molto bene".