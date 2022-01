MN - Lieto: "Ieri Thiaw non si è allenato con lo Schalke. L'interesse del Milan è concreto"

Toni Lieto, giornalista della testata sportiva tedesca Kicker ed esperto di casa Schalke04, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sull'interesse del Milan per Thiaw: "L'interesse del Milan per Thiaw è concreto; il giocatore ha un contratto con lo Schalke04 fino al 2024 firmato nel 2020, ma potrebbe partire anche subito con un'offerta congrua. Ieri Thiaw non era presente all'allenamento con la squadra per una 'gestione dei carichi di lavoro': non è una falsità, come è altrettanto vero che ci siano trattative in corso per lui".