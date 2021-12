MN - Passerini sullo Scudetto: "Inter favorita, ma il Milan può e ci deve provare"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulle differenze tra Milan e Inter: "C'è una differenza di esperienza e di profondità della rosa. Il Milan quest'anno ha una rosa numericamente ricca rispetto all'anno scorso, ma il numero impressionante di infortuni ha fatto sì che Pioli schierasse solo gli 11 giocatori a disposizione; l'Inter, invece, non ha avuto questi problemi e quando toglie uno forte, ne mette uno forte. Il Milan ha giocato gli ultimi due mesi sempre con 3-4-5 titolari fuori: nel lungo periodo era evidente che non fosse sostenibile e che si dovesse pagare qualcosa. A gennaio torneranno tutti e se il Milan trovasse almeno un rinforzo a gennaio si potrà riprendere quella caccia allo Scudetto: l'Inter è favorita, ma il Milan ci può e ci deve provare".