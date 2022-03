MN - Scaramuzzino su Bennacer: "È un finto levo, sa farsi trovare dove serve"

MilanNews.it



Giovanni Scaramuzzino, radiocronista per RaiSport del derby di ieri sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Bennacer: "Bennacer è un finto lento. Ha sempre la capacità di farsi trovare dove serve. Detto questo, ha giocato partite migliori, ma in questa fase penso sia lui più di Kessie, a dare più garanzie a Pioli per una maglia da titolare accanto a Tonali".