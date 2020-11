MN - Sorrentino lancia il Milan: "Sta meritando il primo posto"

Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del cammino e delle ambizioni del Milan: “Intanto sognare non costa nulla. E’ vero che il Milan sulla carta non sembra una squadra attrezzata per raggiungere certi traguardi ma i numeri, da dopo il lockdown, parlano chiaro. E’ una squadra molto giovane che trova la sua guida in Ibrahimovic, un campione che ha quasi la mia età (ride, ndr). Tuttavia, c’è da dire che non ha moltissimi ricambi e in un campionato lungo e con l’Europa League di mezzo questo porta a grande stanchezza fisica e mentale. Intanto però sono lì, meritatamente, incontrando tante grandi squadre contro cui hanno fatto buone prestazioni. L’appetito poi vien mangiando. Abbiamo visto negli anni tante squadre che spendono tanto e che poi faticano a vincere. Il Milan, invece, sta costruendo qualcosa che possa durare negli anni e avendo al timone un allenatore come Pioli possono divertirsi e togliere soddisfazioni. Nel calcio poi le sorprese ci sono sempre state ma intanto hanno meritato e continuano a meritare di restare dove sono.”

