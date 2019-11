Pinato: "Uno stadio nuovo porterebbe solo benefici"

Davide Pinato, ex portiere del Milan, ha parlato così al profilo Twitter del nuovo stadio di Milano: "Al giorno d'oggi, per le squadre più importanti d'Europa lo stadio è un asset importante per crescere. Un nuovo stadio a Milano porterebbe introiti maggiori, facendo così crescere il fatturato. Un nuovo stadio porterebbe solo benefici ai due club".

