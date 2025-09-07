Femminile, Bakker: "Delusa per il risultato ma soddisfatta per come abbiamo iniziato la partita"

L'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha parlato a Milan TV al termine della gara di Women's Cup persa 1-0 ieri pomeriggio contro la Roma. Di seguito le sue parole:

“Sono ovviamente delusa per il risultato, ma se penso a come abbiamo iniziato la partita sono molto soddisfatta: abbiamo creato tre grandi occasioni. Cosa sarebbe successo se avessimo segnato uno o due gol? Sarebbe stata una partita totalmente diversa. Nel secondo tempo loro hanno tenuto di più il possesso dopo che noi avevamo controllato nei primi 45 minuti. Ci sono stati momenti in cui abbiamo concesso delle transizioni per aver perso il pallone troppo velocemente e loro aspettavano queste situazioni. Ne abbiamo parlato all’intervallo dell’importanza di controllare il ritmo di gioco per cercare la porta con passaggi diretti. Penso che oggi la grossa differenza sia stata che loro hanno avuto un momento in cui sono riuscite a segnare”.

Uscite dal torneo a testa alta? “Certamente, ogni settimana il calcio ti dà una nuova opportunità e va bene così. Da una partita così si può imparare molto e la prossima settimana dimostreremo che possiamo segnare”.