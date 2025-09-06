Femminile, Bakker: "Non ci sono alibi: questo è il verdetto del campo e lo accettiamo"

vedi letture

L'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha parlato a Sky Sport 24 al termine della gara di Women's Cupo persa 1-0 questo pomeriggio contro la Roma. Di seguito le sue parole:

Che idea hai avuto della partita? Avete anche avuto una chance per segnare...

"Non è stata solo un’opportunità, all'inizio ne abbiamo avute almeno tre. Sono orgogliosa, come potete vedere, di aver dato tutto insieme alla squadra. Negli ultimi minuti abbiamo avuto la possibilità di ribaltare e fare l’1-1".

Le condizioni metereologiche o la stanchezza hanno influito?

"Le condizioni meteorologiche erano le stesse per entrambe le squadre e, nel secondo tempo, era inevitabile che subentrasse la stanchezza. Loro sono arrivati con appena cinque giocatrici a disposizione in panchina. Non ci sono alibi: questo è il verdetto del campo e lo accettiamo".