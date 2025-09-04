Femminile, intervento a Nadine Sorelli perfettamente riuscito"
Verso la fine del mese di agosto, in occasione della sconfitta del Milan Femminile all'esordio della Serie A Women's Cup contro il Sassuolo, la calciatrice rossonera Nadine Sorelli ha subito un grave infortunio al piede, fratturandosi il perone. Oggi il club milanista ha comunicato la buona riuscita dell'intervento alla giocatrice che inizia così il suo percorso di riabilitazione.
La nota ufficiale della società rossonera: "AC Milan comunica che, nella giornata di ieri, Nadine Sorelli è stata sottoposta a intervento chirurgico per una frattura del perone rimediata durante la partita Milan-Sassuolo di Serie A Women's Cup. L'intervento, eseguito a Milano, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Nadine inizierà da subito la riabilitazione".
