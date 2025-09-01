Milan Femminile, coach Bakker commenta le rossonere dopo l'amichevole col Chelsea

vedi letture

Il Milan Femminile ha giocato un'amichevole di prestigio in casa del Chelsea, una delle migliori formazioni della Premier League femminile. Le rossonere, pur con una buona partenza, sono state sconfitte alla distanza e hanno perso per 4-1. Un risultato che lascia il tempo che trova e che serve piuttosto a mettere altri minuti nella gambe per questo inizio di stagione che prevede la Serie A Women's Cup e, a inizio ottobre, l'inizio della Serie A Femminile.

Queste le parole della Coach Suzanne Bakker: "Questa sfida ci ha aiutato in molte cose, è molto valoriale per noi giocare questo tipo di partite. Nella prima parte abbiamo fatto bene e così è stato anche in alcune parti del secondo tempo. La differenza maggiore è che ci è mancata un po’ d'intensità, al contrario del Chelsea che ha giocato 90’ allo stesso ritmo. Dobbiamo avere più costanza. Ci portiamo dietro moltissima esperienza come singoli, come squadra e come Club. L’atmosfera è stata fantastica, e sicuramente questo bagaglio sara' utile per crescere in campionato".