Serie A Women’s Cup, Roma-Milan 1-0: rossonere sconfitte al Tre Fontane

vedi letture

Al Tre Fontane va in scena la seconda giornata della Serie A Women’s Cup, con il Milan di Bakker chiamato a reagire dopo il ko per 2-0 rimediato all’esordio contro il Sassuolo. Di fronte, una Roma di Rossettini reduce dal convincente successo per 4-2 sulla Ternana.

L’avvio è subito acceso: al 5’ le rossonere sfiorano il vantaggio in un’azione confusa che coinvolge Baldi, la retroguardia giallorossa e l’attacco milanista, con la palla che danza pericolosamente in area ma senza trovare la spinta decisiva verso la rete. Al 29’ è Ijeh a provarci approfittando di un errore in impostazione di Kuhl, ma Baldi si riscatta prontamente con un intervento sicuro. Nel finale di primo tempo, al 46’, Cesarini conquista spazio e conclude, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Nella ripresa il copione si fa più vivace. Al 52’ la Roma costruisce una palla-gol su un recupero alto: Pilgrim calcia dal limite sfiorando il palo alla destra di Giuliani. Quattro minuti più tardi è il Milan a rendersi pericoloso con un cross insidioso in area: Renzotti impatta al volo ma non trova la deviazione vincente delle compagne. Con il passare dei minuti le giallorosse alzano il baricentro e prendono il controllo, rendendosi minacciose al 66’ sugli sviluppi di un corner: la conclusione costringe Giuliani a un intervento decisivo per tenere il risultato in equilibrio.

Al 79’, però, la Roma trova il guizzo decisivo: Galli riceve palla al limite e con un sinistro preciso indirizza la sfera sul secondo palo, battendo Giuliani e sbloccando il match. Il Milan prova a reagire nel finale e al 91’ costruisce l’ultima occasione con Ijeh che serve Dompig, la cui conclusione sul primo palo termina di poco a lato, lasciando il risultato sull’1-0 per le giallorosse.