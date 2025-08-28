ufficiale

la calciatrice Nadia Nadim lascia il Milan

UFFICIALE: la calciatrice Nadia Nadim lascia il MilanMilanNews.it
Oggi alle 13:30MILAN FEMMINILE
di Lorenzo De Angelis
fonte acmilan.com

Ufficiale la rescissione contrattuale con la calciatrice danese

AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con la calciatrice Nadia Nadim.

Il Club ringrazia Nadia e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.