Brutta figura di Milan Futuro: sconfitto dall'ultima della classe ancora senza vittorie
Non una bella domenica per Milan Futuro, anzi una brutta figura per i ragazzi di mister Massimo Oddo che hanno perso in casa dell'ultima in classifica Nuova Sondrio, allenata dall'ex rossonero Marco Amelia, che era ancora a secco di vittorie e con un solo punto in graduatoria. Con questo passo falso, prima della sosta, l'under 23 del Diavolo scivola al quinto posto in classifica con 17 punti, a meno 9 dalla capolista Chievo Verona. DI seguito la situazione del girone B della Serie D:
SERIE D, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
ChievoVerona 26
Folgore Caratese 23
Calcio Brusaporto 23
Casatese Merate 18
Milan Futuro 17
Villa Valle 17
Castellanzese 17
Caldiero Terme 15
Leon 14
Breno 14
Real Calepina 13
Oltrepò 12
Virtus Ciserano Bergamo 11
Scanzorosciate 11
Vogherese 10
Varesina 9
Pavia Calcio 9
Nuova Sondrio 4
