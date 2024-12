Campobasso-Milan Futuro 1-1, il tabellino del recupero della 15ª giornata

Pari utile soprattutto per il morale per il Milan Futuro, che resta penultimo in classifica ma almeno aggancia il Sestri Levante e vede la zona salvezza distante quattro punti. Buona prova nel complesso per la squadra di Daniele Bonera, capace di reagire subito al gol dei padroni di casa dopo 7'. Jimenez suona la carica ma è ispirato soprattutto Traoré che serve l'assist per Stalmach, che trova il suo primo gol da professionista alla seconda partita. Ripresa meno vivace, una grande occasione per i rossoneri con Chaka Traoré che trova la traversa poi i ritmi scendono, il Campobasso prova a fare qualcosa di più ma il Milan questa volta è sul pezzo e rischia pochissimo. Si torna in campo domenica alle 12.30 contro il Gubbio al "Felice Chinetti".

Di seguito il tabellino della partita:

CAMPOBASSO - MILAN FUTURO 1-1

RETI: 7' Di Nardo, 31' Stalmach.

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Guadagno; Mondonico, Benassai, Mancini (46' Celesia); Morelli (58' R. Forte), Pellittieri, D'Angelo (58' Prezioso), Pierno; Baldassin (83' Serra); Di Nardo (83' Spalluto), Di Stefano. A disp.: F. Forte, Haveri, Lombari, Barbato, Calabrese. All. Braglia.

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Raveyre; Coubis, Zukic (69' Bozzolan), Minotti; Jimenez, Sandri, Stalmach (69' Malaspina), Bartesaghi; Traorè (90'+1 Magni), Sia (69' Fall); Turco (79' Longo). A disp.: Nava, Pittarella, Dutu, D'Alessio, Omoregbe, Vos. All. Bonera.

ARBITRO: Ursini di Pescara

ASSISTENTI: Massari e Ciannarella di Napoli

IV UFFICIALE: Di Mario di Ciampino.

NOTE: 1' di recupero nel primo tempo, 5' nel secondo tempo. Ammoniti Mancini, D'Angelo e Baldassin per il Campobasso; Zukic e Sandri per il Milan Futuro. Espulso il tecnico Bonera per proteste