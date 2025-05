Disastro Milan Futuro: Kirovski verso l'addio?

La retrocessione del Milan Futuro in Serie D potrebbe portare alla prima scossa dirigenziale: verso l'addio il direttore sportivo americano, Jovan Kirovski, il dirigente voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic e responsabile delle ultime due sessioni di mercato.

Il progetto, lanciato con grandi ambizioni per valorizzare giovani talenti e fare da ponte tra la prima squadra e il settore giovanile, è costato al club rossonero tra i 13 e i 15 milioni di euro. Tuttavia, l’investimento non ha dato i frutti sperati: la squadra ha chiuso la stagione con un fallimento sportivo evidente, culminato nella discesa tra i dilettanti.

La posizione di Kirovski non ha mai segnato un inizio produttivo e di crescita, forse dettato dal fatto che fare calcio in americano è del tutto diverso che farlo qui in Italia, in Serie C senza alcuna esperienza nel nostro paese. Così, la sua imminente uscita segna l’inizio della resa dei conti per un progetto che, almeno per ora, ha deluso su tutta la linea.

Tuttavia dal club rossonero non arrivano conferme sulla separazione con Kirovski.