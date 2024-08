Entella, Gallo: "Del Milan Futuro si conosce poco, ma è ricca di talenti"

vedi letture

Fabio Gallo, allenatore del Milan Futuro, si è così espresso in conferenza stampa sul Milan Futuro: "Ci siamo preparati bene per affrontare una squadra di cui si conosce poco, ma che è ricca di talenti. Del Milan Futuro conosciamo i singoli giocatori ma abbiamo uno storico di soli 180' e bisognerà adattarsi a quello che queste due partite hanno detto. Penso sarà una partita aperta: le seconde squadre, nella mia esperienza, non le ho mai viste restie a giocare. Siamo consapevoli che il Milan Futuro ha un forte appeal ma dobbiamo fare in modo che quello più importante ce l'abbia l'Entella".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Virtus Entella-Milan Futuro verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW dalle 20.45. Da non perdere la copertura su acmilan.com, l'account Instagram dei rossoneri e AC Milan Official App.