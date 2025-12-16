Il Milan Futuro vince in rimonta ed è in piena zona Play Off: la classifica aggiornata

Il Milan Futuro vince in rimonta ed è in piena zona Play Off: la classifica aggiornataMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 07:30MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Di seguito la classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo i risultati del weekend e la vittoria, in rimonta, di Milan Futuro sulla Castellanzese per 3-1.

SERIE D - GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 34
Brusaporto 31
Casatese Merate 29
Chievo Verona 29
MILAN FUTURO 27
Villa Valle 26
Virtus CiseranoBergamo 24
Leon 23
Castellanzese 21
Breno 21
Caldiero Terme 20
Oltrepò 19
Scanzorosciate 17
Real Calepina 14
Varesina 13
Vogherese 12
Pavia 12
Sondrio 10