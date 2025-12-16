Il Milan Futuro vince in rimonta ed è in piena zona Play Off: la classifica aggiornata
MilanNews.it
Di seguito la classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo i risultati del weekend e la vittoria, in rimonta, di Milan Futuro sulla Castellanzese per 3-1.
SERIE D - GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 34
Brusaporto 31
Casatese Merate 29
Chievo Verona 29
MILAN FUTURO 27
Villa Valle 26
Virtus CiseranoBergamo 24
Leon 23
Castellanzese 21
Breno 21
Caldiero Terme 20
Oltrepò 19
Scanzorosciate 17
Real Calepina 14
Varesina 13
Vogherese 12
Pavia 12
Sondrio 10
Pubblicità
MILAN FUTURO
Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori controdi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori contro
2 Calabria: "Quando ho ricevuto l’ufficialità della partenza ho fatto il giro tra i campi di Milanello, ho pianto molto"
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Pietro MazzaraRosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com