L'Ascoli vince di misura contro la Pianese: sarà la prossima avversaria del Milan Futuro in Serie C

Nel posticipo di ieri sera della seconda giornata del girone B di Serie C, l'Ascoli si è imposto di misura sulla Pianese grazie al gol in apertura di Ivan Varone. Settimana prossima la formazione bianconera scenderà regolarmente in campo nel big match contro la Virtus Entella, a differenza del Milan Futuro che osserverà invece un turno di riposo per via della partita rinviata contro la Torres.

La formazione di Daneiel Bonera tornerà dunque in campo direttamente il 14, e lo farà sfidando proprio l'Ascoli di Massimo Carrera.

SERIE C GIRONE B: LA CLASSIFICA

Entella 6

Gubbio 6

Perugia 4

Torres 4

Pescara 4

Ascoli 4

Campobasso 3

Pontedera 3

Ternana 3

Vis Pesaro 3

Arezzo 3

Carpi 2

Pineto 2

Pianese 1

Rimini 1

Milan Futuro 1

Lucchese 1

Sestri Levante 1

Legnano 0

SPAL -2