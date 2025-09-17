Milan Futuro, Balentien: "Primo gol con il club, ora testa al prossimo"

Cheveyo Balentien, autore di una delle due reti del Milan Futuro nel pareggio per 2-2 contro il Leon, sui suoi canali social ha scritto: "Primo gol con il club, ora testa al prossimo".

Le parole di Oddo nel post partita

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato così dopo il 2-2 contro il Leon: "Non abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, molto frenetico, molto confusionario. Nel secondo tempo abbiamo fatto un pochino meglio, abbiamo giocato meglio a calcio, abbiamo costruito qualche occasione e abbiamo trovato due gol meritati.