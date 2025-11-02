Milan Futuro, Oddo: "Vittoria meritata contro l'Oltrepò, forse avremmo dovuto segnare più gol ma sono contento dei ragazzi"
Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro è intervenuto così dopo la vittoria di quest'oggi contro l'Oltrepò. Per i rossoneri sono andati a segno Eletu e Sia. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossonero:
Sulla gara
"Abbiamo giocato un buon calcio, un ottimo primo tempo dove forse non siamo stati abbastana concreti. Nella ripresa come spesso accade abbiamo avuto un momento di black-out, ci sono momenti in cui bisogna fare cose semplici e stare tranquilli".
Una prestazione importante
"Una vittoria meritata direi, anche grazie ai cambi che ci hanno dato una mano. La strada è giusta, dobbiamo continuare a lavorare"
