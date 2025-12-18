Tanto Milan Futuro a Riad con la prima squadra: presente anche il 2008 Pittarella

vedi letture

C'è un'importante "delegazione" di Milan Futuro a Riad con la prima squadra. Sono infatti 6 i ragazzi di Massimo Oddo che Massimiliano Allegri ha deciso di chiamare per questo appuntamento in Arabia Saudita.

Tra questi c'è anche classe 2008 Matteo Pittarella, portiere oramai nel giro della Prima squadra di Massimiliano Allegri. Prima di diventare il terzo del tecnico livornese, il giovane estremo difensore rossonero ha debuttato con Milan Futuro in Coppa Italia Serie D a Gozzano, dopo aver firmato in estate il primo contratto da professionista. Al Milan dal 2019 dopo gli inizi a Lecco, l’anno scorso ha totalizzato 9 presenze totali con la Primavera, venendo convocato spesso e volentieri in Prima Squadra anche da Conceiçao.