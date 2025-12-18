Tanto Milan Futuro a Riad con la prima squadra: presente anche il 2008 Vladimirov

vedi letture

C'è un'importante "delegazione" di Milan Futuro a Riad con la prima squadra. Sono infatti 6 i ragazzi di Massimo Oddo che Massimiliano Allegri ha deciso di chiamare per questo appuntamento in Arabia Saudita.

Tra questi c'è anche classe 2008 Valeri Vladimirov, difensore centrale e in grande ascesa. Bulgaro, di Plovdiv, è arrivato al Milan dal Botev nel 2024, dimostrando grande professionalià ed abnegazione che gli sono valse la convocazione, e l'esordio, con l'U19 bulgara. L'anno scorso ha totalizzato 25 presenze fino alla finale Scudetto U17 ed ha debuttato sotto età sia con l'U18 che con la Priamvera. Quest'anno 7 presenze in D, 2 presenza in Coppa IT Serie D, 3 presenze in Primavera.