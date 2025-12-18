Tanto Milan Futuro a Riad con la prima squadra: presente anche il 2008 Borsani

C'è un'importante "delegazione" di Milan Futuro a Riad con la prima squadra. Sono infatti 6 i ragazzi di Massimo Oddo che Massimiliano Allegri ha deciso di chiamare per questo appuntamento in Arabia Saudita.

Tra questi c'è anche classe 2008 Emanuele Borsani, esterno di grande gamba portato da mister Renna a tutta fascia pur essendo per formazione un attaccante. L’anno scorso ha totalizzato 16 presenze e una rete in U17 con il mister che lo ha plasmato e lanciato in questo inizio stagione in Primavera. Immediato il passaggio con Milan Futuro, dove è riuscito a trovare le reti contro la Sconzorosciate e nell'ultima giornata contro la Castellanzese. In totale ha fino a questo momento in stagione totalizzato 11 presenze e 2 gol in D, una presenza in Coppa IT Serie D e 2 presenze in Primavera.