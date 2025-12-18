ufficiale Andrea Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista

Sui propri canali ufficiali il Milan ha comunicato che uno dei prospetti più interessanti dell'intero progetto Milan Futuro, Andrea Cullotta, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Fino a questo momento in stagione si è alternato tra Primavera, U23 e U18, formazioni con le quali ha totalizzato 18 presenze e 1 gol. Di seguito la nota ufficiale del club rossonero:

AC Milan comunica che Andrea Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il difensore, classe 2008 e da undici stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".