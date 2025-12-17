Presente anche Maximilian Ibrahimovic con la Prima Squadra a Riad

vedi letture

C'è un'importante "delegazione" di Milan Futuro a Riad con la prima squadra. Sono infatti 6 i ragazzi di Massimo Oddo che Massimiliano Allegri ha deciso di chiamare per questo appuntamento in Arabia Saudita.

Tra questi c'è anche il figlio d'arte Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, decisivo in una delle ultime partite di Milan Futuro. Figlio d’arte, appunto, è al Milan dal 2022 dopo gli inizi all’Hammarby. L'anno scorso ha totalizzato 25 presenze 7 gol in Primavera e debuttato tra i pro con il Milan Futuro contro la Torres, compagine sarda. Con la nazionale Svezia ha fino a questo momento giocato con l’U18 l'anno scorso. Quest'anno ha trovato il primo gol con Milan Futuro contro la Scanzorosciate, il primo dei 4 che lo rendono con Sia non solo il capocannoniere della squadra, ma anche colui che ha servito più assist ai compagni (3).