Tanto Milan Futuro a Riad insieme alla prima squadra: presente il capitano Matteo Dutu

C'è un'importante "delegazione" di Milan Futuro a Riad con la prima squadra. Sono infatti 6 i ragazzi di Massimo Oddo che Massimiliano Allegri ha deciso di chiamare per questo appuntamento in Arabia Saudita.

Tra questi c'è anche il capitano della formazione U23 Matteo Dutu, classe 2005, uno dei migliori e più continui in questo inizio stagione. Prima da capitano in estate con gol in Coppa Italia vs Trevigliese, scelto da Oddo per il ruolo di leader di Futuro, è alla seconda stagione in rossonero dopo essere cresciuto alla Lazio. Nato a Roma, doppio passaporto italiano rumeno, ha scelto la Romania dove è arrivato a debuttare anche con l'U21. Nella tournée estiva ha debuttato in Prima Squadra con Allegri in amichevole, mentre l’anno scorso ha cominciato il suo percorso in Milan Futuro debuttando tra i pro, in Serie C, con l'U23. In questa stagione ha collezionato 16 presenze e 1 gol in campionato in D, mentre sono 2 le presenze (e una rete) in Coppa Italia Serie D.