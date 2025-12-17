Tanto Milan Futuro a Riad con la prima squadra: presente anche il 2007 Sala

C'è un'importante "delegazione" di Milan Futuro a Riad con la prima squadra. Sono infatti 6 i ragazzi di Massimo Oddo che Massimiliano Allegri ha deciso di chiamare per questo appuntamento in Arabia Saudita.

Tra questi c'è anche Emanuele Sala, classe 2007, non nuovo a chiamate da parte della Prima Squadra. Il giovane centrocampista rossonero è infatti reduce in estate dal debutto in Prima Squadra in amichevole a Dublino contro il Leeds, mentre l’anno scorso ha fatto il suo debutto ufficiale tra i pro con Milan Futuro a Carpi, contro il Carpi, in Serie C. Il primo gol con la maglia dell'U23 rossoner l'ha segnato in Coppa Italia di Serie D a Gozzano. Il CT Nunziata l’ha chiamato in U20 in vista del Mondiale di categoria a settembre per le ultime amichevoli, poi ha giocato anche il Mondiale da protagonista. Campione d’Italia con mister Bertuzzo in U15 nel 2022 da capitano, Allegri l’ha chiamato a ottobre per le prime convocazioni in Prima Squadra senza però avere avuto ancora di debuttare. Fino a questo momento in stagione ha totalizzato 9 presenze in D, 2 presenze e 1 gol in Coppa IT Serie D e 3 presenze in Primavera