Milan Futuro-Oltrepò, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic titolare

Milan Futuro-Oltrepò, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic titolareMilanNews.it
Oggi alle 14:23
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Oltrepò, valida per la decima giornata di Serie D.

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Branca, Eletu, Sala; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Lupo, Magrassi, Castiello. All. Oddo

OLTREPÒ: Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom. A disp. Speziale, Gandolfi, Svystelwyk, Infurna, Koziovic, Semenza, Franceschinis, Corbari, Busso. All. Granoche