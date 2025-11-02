Milan Futuro-Oltrepò, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic titolare
Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Oltrepò, valida per la decima giornata di Serie D.
MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Branca, Eletu, Sala; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Lupo, Magrassi, Castiello. All. Oddo
OLTREPÒ: Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom. A disp. Speziale, Gandolfi, Svystelwyk, Infurna, Koziovic, Semenza, Franceschinis, Corbari, Busso. All. Granoche
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com