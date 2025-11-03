Il Milan Futuro vince ancora e si porta a -6 dalla vetta della classifica

La decima giornata del campionato di Serie D, girone B sorride al Milan Futuro che, nella giornata di ieri, ha sconfitto per 2-1 l'Oltrepò al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Decisive le reti di Eletu nel primo tempo e di Diego Sia al 39° della riprsa dopo che qualche minuti prima gli ospiti avevano trovato il pareggio. Rossoneri salgono a 17 punti al sesto posto ma a soli 6 punti dalla vetta occupata dal Chievo Verona e 3 punti dalla coppia al secondo posto.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-OLTREPÒ 2-1

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Duțu, Minotti (38'st Cullotta), Karaca; Branca (26'st Borsani), Eletu (12'st Hodzic), Sala; Domniței (12'st Magrassi), Sia, Ibrahimovic (12'st Traorè). A disp.: Pacileo; Lupo, Geroli, Mercogliano. All.: Oddo

OLTREPÒ (3-5-2): Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Andrini (1'st Svystelwyk), Lucino, Raso (23'st Franceschinis), Mahi, Cabella, Lo Monaco (29'st Semenza), Hrom. A disp. Speziale, Gandolfi, Infurna, Koziovic, Corbari, Busso. All.: Granoche.

Arbitro: Guiotto di Schio.

Gol: 7' Eletu (MF), 31'st Franceschinis (O), 39'st Sia (MF).

Ammoniti: 21' Sia (MF), 30' Raso (O), 4'st Sala (MF), 5'st Sala (MF), 11'st Duțu (MF), 28'st Franceschinis (O).