Milan Futuro, Oddo: "Avremmo potuto avere tanti punti in più che abbiamo un po' buttato"

vedi letture

Vittoria di prestigio per Milan Futuro che è andato a vincere a Verona contro il Chievo, una delle formazioni meglio attrezzate del girone B di Serie D: i rossoneri hanno aggnaciato proprio i clivensi al secondo posto della classifica. Al termine della gara Massimo Oddo, tecnico della formazione milanista, ha parlato ai canali sociali del club. Le sue dichiarazioni in integrale.

Una delle migliori prove stagionali? Quando si alza il livello, rispondiamo con prove così?

"L'aspetto in assoluto su cui dobbiamo migliorare di più: la motivazione, la voglia di vincere, trovare gli stimoli anche dove sono inferiori. Non è un caso che abbiamo perso tanti punti contro squadre di un livello basso e vinto praticamente sempre con squadre di alto livello. Troviamo la concentrazione, la voglia di andare a vincere queste partite: ma questo è un lato negativo e su cui i giovani devono lavorare e crescere. Perché è un peccato: avremmo potuto avere tanti punti in più che abbiamo un po' buttato"