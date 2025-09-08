MN - Infortunio al ginocchio per Bonomi in allenamento: consulto medico nei prossimi giorni
Una brutta tegola per Milan Futuro e il progetto dell'under 23 rossonera. Uno dei giocatori più in vista dal punto di vista tecnico di questa stagione, Alessandro Bonomi, in passato protagonista con la Primavera, ha subito un infortunio in allenamento come appreso dalla redazione di MilanNews.it. L'attaccante rossonero, nel corso della sessione di allenamento odierna, ha subito una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento legamentoso.
Nei prossimi giorni l'infortunio di Bonomi sarà valutato più approfonditamente con un consulto specialistico per valutare il trattamento più idoneo e il percorso riabilitativo più adatto. Un brutto colpo per la squadra di mister Massimo Oddo che, domenica prossima, esordirà nel campionato di Serie D con la trasferta a Pavia.
di Lorenzo De Angelis
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan