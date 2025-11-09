Nuova Sondrio-Milan Futuro 1-0, pessima prova contro l'ultima in classifica
MilanNews.it
Il Milan Futuro perde sul campo della Nuova Sondrio ultima in classifica. Il copione della partita è chiaro fin dal fischio d'inizio: padroni di casa tutti dietro e rossoneri con un possesso palla sterile che non riescono a creare pericoli.
La beffa arriva a metà primo tempo, quando i giocatori della Nuova Sondrio propongono la prima azione manovrata, ottengono una punizione che Marras insacca sotto la traversa con un sinistro non proprio irresistibile.
Oddo nella ripresa passa alle due punte ma non ottiene risultati: tanti cross in area che Magrassi e Castiello non riescono mai a sfruttare a causa di una misura del passaggio sempre sbagliata. E così va spegnendosi una partita che ha regalato pochi sussulti ma solo tanta inquietudine.
Pubblicità
MILAN FUTURO
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com