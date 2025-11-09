Nuova Sondrio-Milan Futuro 1-0, pessima prova contro l'ultima in classifica

Nuova Sondrio-Milan Futuro 1-0, pessima prova contro l'ultima in classificaMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 16:37MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Il Milan Futuro perde sul campo della Nuova Sondrio ultima in classifica. Il copione della partita è chiaro fin dal fischio d'inizio: padroni di casa tutti dietro e rossoneri con un possesso palla sterile che non riescono a creare pericoli.

La beffa arriva a metà primo tempo, quando i giocatori della Nuova Sondrio propongono la prima azione manovrata, ottengono una punizione che Marras insacca sotto la traversa con un sinistro non proprio irresistibile.

Oddo nella ripresa passa alle due punte ma non ottiene risultati: tanti cross in area che Magrassi e Castiello non riescono mai a sfruttare a causa di una misura del passaggio sempre sbagliata. E così va spegnendosi una partita che ha regalato pochi sussulti ma solo tanta inquietudine.