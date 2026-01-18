Oggi in campo il Milan Futuro: alle 18 la sfida col ChievoVerona

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Non solo la Prima Squadra, oggi scende in campo anche il Milan Futuro. I rossoneri allenati da Massimo Oddo giocheranno in casa del ChievoVerona alle ore 18. La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del ChievoVerona.

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 39
ChievoVerona 34
Brusaporto 34
Casatese Merate 31
Milan Futuro 31
Villa Valle 30
Virtus Ciserano Bergamo 30
Caldiero Terme 27
Breno 27
Castellanzese 25
Oltrepò 25
Leon 24
Real Calepina 21
Scanzorosciate 21
Varesina 17
Pavia 15
Vogherese 13
Nuova Sondrio 11