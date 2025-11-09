Serie D, la classifica aggiornata: Milan Futuro quinto dopo la sconfitta odierna

di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata del girone B di Serie D dopo la sconfitta odierna del Milan Futuro contro la Nuova Sondrio di Marco Amelia.

SERIE D, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ChievoVerona 26
Folgore Caratese 23
Calcio Brusaporto 23
Casatese Merate 18
Milan Futuro 17
Villa Valle 17
Castellanzese 17
Caldiero Terme 15
Leon 14
Breno 14
Real Calepina 13
Oltrepò 12
Virtus Ciserano Bergamo 11
Scanzorosciate 11
Vogherese 10
Varesina 9
Pavia Calcio 9
Nuova Sondrio 4