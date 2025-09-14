Serie D, le formazioni ufficiali di Pavia-Milan Futuro: Sia e Chaka Traorè dal 1'. Parte dalla panchina Ibra Jr
Il Milan Futuro di mister Oddo è pronto a scendere in campo questo pomeriggio, ore 15.00 in casa del Pavia per la seconda giornata di Serie D, Girone B. I rossoneri cercano così la prima vittoria nel nuovo campionato, con l'esordio casalingo contro il Leon rimandato al 17 settembre. Di seguito le formazioni ufficiali:
PAVIA: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama, Quaggio, Alfiero, Sbardella, Di Quinzio, Mazzolo, Veron, Itraloni. A disp: Bifulco, Cocina, Saggionetto, Oneto, Perna, Nucera, Saccà, Natoli, Pace. All: Bellinzaghi.
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Karaca, Eletu, Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic, Magrassi, Geroli, Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Zukic, Borsani, Brana, Perina, Ibrahimovic, Domintei, La Mantia. All: Oddo.
Arbitro: Sig. Testai di Molfetta (Pasquesi-Puggina)
