Sondrio-Milan Futuro: le formazioni ufficiali
Queste le formazioni di Sondrio-Milan Futuro, partita valida per l'undicesima giornata del Girone B di Serie D.
NUOVA SONDRIO CALCIO: Uccelletti; D’Alpaos, Boschetti, Parodi, Zingone, Zaccone, Ba, Rizzo, Marras, Longo, Tall. A disp.: Di Bartolo, Mossini, Ramirez, Fiorletta, Belecco, Vasil, Tomaselli, Arsenjievic, Dos Santos. All. Marco Amelia.
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Eletu, Sala; Ibrahimovic, Sia, Traorè; Castiello. A disp.: Bouyer, Borsani, Zukic, Vladimirov, Branca, Geroli, Magrassi, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo.
