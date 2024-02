100 volte Maignan: importante record per il portiere rossonero

In occasione della gara di questa sera, importante traguardo raggiunto da Mike Maignan con la maglia del Milan. Per il portiere francese quella contro l'Atalanta infatti è la sua 100^esima partita in maglia Milan.

Dallo scudetto al grande percorso in Champions fatto nella passata stagione, Mike Maignan continua così a scrivere la sua storia con il Milan.