2 gennaio 1994, il Milan di Capello diventa campione d'inverno

Il 2 gennaio 1994 il Milan conquista il titolo d'inverno battendo la Reggiana in trasferta con un gol di Desailly. I rossoneri avevano così chiuso con 26 punti, a più tre su Juventus e Sampdoria che inseguivano. La squadra di Capello stava gettando le basi per vincere un nuovo scudetto, che in effetti arriverà a fine stagione. Non c'erano più Gullit, Rijkaard e Van Basten (quest'ultimo in realtà faceva parte del gruppo ma non scese mai in campo visti i guai alla caviglia) ma di quel Milan erano ad ogni protagonisti calciatori del calibro di Boban, Albertini, Donadoni, Savicevic e Papin. Il miglior marcatore in campionato fu alla fine Daniele Massaro, con undici reti.