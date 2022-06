21 giugno 2016, la Roma riscatta El Shaarawy dal Milan

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il 21 giugno di 6 anni fa si chiudeva l’avventura con il Milan di Stephan El Shaarawy. Dopo 102 presenze complessive e 27 gol con il Diavolo, la Roma riscattò il giocatore dai rossoneri facendolo diventare a tutti gli effetti un giocatore giallorosso dopo l’iniziale prestito. Quel giorno El Shaarawy salutò il Milan con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Oggi è uno di quei giorni che cambiano la direzione di una carriera... Si chiude per me un capitolo importantissimo durato 4 anni con l'AC Milan. È stato un onore poter far parte di una società così gloriosa e prestigiosa e indossare la maglia rossonera. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato all'interno della società e con me nel corso di questi anni. Dal presidente Berlusconi al Dott. Galliani e a tutto lo staff di Milanello. Un ringraziamento speciale lo voglio fare ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto e che anche nell'ultima apparizione a San siro non si sono scordati di me, come io non mi sono scordato di loro. I gol, I cori per me, le loro urla e le loro esultanze sono la cosa più bella che in tutti gli anni di Milan mi rimarranno per sempre nel cuore… Oggi si apre un nuovo capitolo, comincia una nuova avventura perché sono diventato a tutti gli effetti un giocatore della Roma e di questo vorrei ringraziare il Presidente, il Direttore Sabatini e il Mister, per la fiducia che mi hanno dimostrato fin dal primo giorno... Spero di togliermi grandi soddisfazioni insieme ai miei compagni e ai tifosi giallorossi che mi hanno da subito accolto con calore ed affetto... Daje Roma!!!”.