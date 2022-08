23 anni fa l'esordio assoluto di Andriy Shevchenko con la maglia del Milan

MilanNews.it

Come riporta il sito di magliarossonera.it, 23 anni fa esordiva con la maglia del Milan uno dei giocatori più simbolici della storia recente rossonera: Andriy Shevchenko. La prima partita per l'ucraino non fu memorabile, il Milan uscì sconfitto dalla finale di Supercoppa Italiana giocata contro il Parma: 1-2 in favore degli emiliani, con l'unico gol rossonero firmato da Guglielminpietro.