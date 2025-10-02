5° posto in Champions? L'Italia avanza di due posizioni dopo la seconda giornata di Champions
Si riporta di seguito il dato aggiornato del ranking Uefa dopo la seconda giornata della League Phase di Champions League.
Le tre vittorie delle squadre di Serie A alle quali va aggiunto anche il pareggio della Juventus aiutano l'Italia a scalare due posizioni rispetto all'aggiornamento di 24 ore precedente: dall'8° al 6° posto, si avvicina soprattutto a livello di coefficiente la seconda posizione del podio, quella che porterebbe al surplus di posti per la prossima edizione di Champions League. Ancora, naturalmente, siamo però a una fase piuttosto preliminare della stagione europea.
RANKING UEFA 2025/2026 PER IL 5° POSTO IN CHAMPIONS
1. Inghilterra 6.277 (9 squadre in corsa su 9)
2. Danimarca 6.125 (2 su 4)
3. Portogallo 6.000 (4 su 5)
4. Cipro 5.750 (3 su 4)
5. Germania 5.714 (7 su 7)
6. Italia 5.428 (7 su 7)
7. Belgio 5.300 (3 su 5)
8. Spagna 5.250 (8 su 8)
9. Polonia 4.875 (4 su 4)
10. Azerbaigian 4.875 (1 su 4)
I risultati del mercoledì di Champions League:
Qarabag - Copenaghen 2-0: 28' Zoubir (Q), 83' Addai E (Q)
Royale Union SG - Newcastle 0-4: 17' Woltemade (N), 44' Gordon (rigore, N), 64' Gordon (N), 80' Barnes (N)
Arsenal - Olympiakos 2-0: 12' Martinelli (A), 90'+2 Saka (A)
Barcellona - PSG 1-2: 19' Ferran Torres (B), 38' Mayulu (P), 90' Ramos (P)
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4-1: 28' Svensson (B), 50' Chukwuemeka (B); 61' Guruzeta (A); 82' Guirassy (B), 90'+1 Brandt
Bayer Leverkusen - PSV 1-1: 65' Kofane (B); 72' Saibari (P)
Monaco - Manchester City 2-2: 15' Haaland (M), 18' Teze (M), 44' Haaland (M), 90' Dier (M)
Napoli - Sporting Lisbona 2-1: 36' Hojlund (N), 62' Suarez (S, rigore), 79' Hojlund (N)
Villarreal - Juventus 2-2: 18' Mikautadze (V), 49' Gatti (J), 56' Conceicao (J), 90' Veiga (V)
