Modric show al Milan. Quando Mauro nel 2016 disse: "Mi tengo Nainggolan tutta la vita"
MilanNews.it
Luka Modric è sicuramente una delle pedine fondamentali di questo nuovo Milan di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore del Real Madrid, dopo aver vinto tutto con i Blancos, è arrivato in Italia con la motivazione di poter fare ancora bene. E pensare che nel 2016, Massimo Mauro, parlò così a Sky Calcio Club riguardo al croato: "Con tutto il rispetto mi tengo Nainggolan tutta la vita. Modric è un po' troppo spesso infortunato".
Pubblicità
News
Napoli, Conte: "Leao inseguito da sette giocatori dimostra il giusto atteggiamento. Se l'avessimo avuto dall'inizio forse sarebbe stata un'altra partita"
Gozzini: "Uscire con tre punti dallo Stadium sarebbe la riprova di una tesi che sta prendendo piede"
Quel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”di Franco Ordine
Le più lette
1 Napoli, Conte: "Anche in 10 contro 11 l'abbiamo comandata col Milan. Ma se vai sotto di due gol a San Siro difficile risalire"
2 Quel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
4 Gozzini rivela: "Pur di portare a Torino Saelemaekers, la Juve lo avrebbe inserito nell'affare Vlahovic al Milan"
Primo Piano
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
Antonio VitielloAllegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Siro
Pietro MazzaraPulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com