Modric show al Milan. Quando Mauro nel 2016 disse: "Mi tengo Nainggolan tutta la vita"

Modric show al Milan. Quando Mauro nel 2016 disse: "Mi tengo Nainggolan tutta la vita"MilanNews.it
Oggi alle 15:30
di Federico Calabrese

Luka Modric è sicuramente una delle pedine fondamentali di questo nuovo Milan di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore del Real Madrid, dopo aver vinto tutto con i Blancos, è arrivato in Italia con la motivazione di poter fare ancora bene. E pensare che nel 2016, Massimo Mauro, parlò così a Sky Calcio Club riguardo al croato: "Con tutto il rispetto mi tengo Nainggolan tutta la vita. Modric è un po' troppo spesso infortunato".