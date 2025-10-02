Guidi: "Se De Winter prendesse il posto di Tomori domenica, gli toccherebbe probabilmente il compito più delicato"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Koni De Winter: "Ieri seduta a parte per Tomori, uscito malconcio dalla sfida con il Napoli a causa di un risentimento muscolare all’adduttore destro. Il centrale inglese è valutato giorno per giorno, ma se non tornerà già oggi in gruppo, le chance di recuperarlo in tempo per l’incontro con la Juve sarebbero molto ridotte. Così scalda i motori Koni De Winter , altro ex di turno oltre a Max e Rabiot. Anche il difensore belga non ha ancora giocato da titolare in campionato, come Bartesaghi, ma ha naturalmente un bagaglio d’esperienza superiore. All’Allianz Stadium ci ha già giocato, pure con la maglia della Juve in Champions. E chi lo fece esordire, prima dalla panchina (in casa del Chelsea) e poi da titolare (a Torino contro il Malmoe)? Proprio Allegri.

Se De Winter prendesse il posto di Tomori domenica, gli toccherebbe probabilmente il compito più delicato, limitare Kenan Yildiz. In aiuto, però, verrebbe sempre l’allenatore livornese, abile a studiare strategie difensive: tra raddoppi e scivolamenti, la speranza è di lasciare al talento turco della Juve meno chance possibili di puntare uno contro uno il suo diretto avversario e creare scompiglio tra le maglie rossonere. Se c’è un tecnico che sa come farlo, quello è Max, lo specialista della difesa".